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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ СТРАНАМ ЕАЭС СОСРЕДОТОЧИТЬ УСИЛИЯ НА ПОЛНОМ УСТРАНЕНИИ БАРЬЕРОВ, МАКСИМАЛЬНОМ СОКРАЩЕНИИ ИЗЪЯТИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ
09:15 10.01.2020

Беларусь предлагает сосредоточить совместные усилия на полном устранении барьеров, максимальном сокращении изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС, предотвращении возможности возникновения новых видов препятствий для создания свободной конкурентной среды. Об этом говорится в обращении Александра Лукашенко к главам государств-членов Евразийского экономического союза по случаю принятия Беларусью с 1 января 2020 года председательства в органах Евразийского экономического союза и открытия очередного пятилетнего цикла его развития.

«Отмечаем назревшую необходимость уточнения отдельных полномочий органов ЕАЭС. Выступаем за системное решение вопроса об исполнительской дисциплине при выполнении принятых органами Союза решений, соблюдении права ЕАЭС. Считаем целесообразным повысить эффективность работы органов Союза, усовершенствовать порядок принятия решений, оптимизировать повестки заседаний Совета ЕЭК и Евразийского межправительственного совета, делегировав ряд полномочий коллегии ЕЭК», - отмечается в обращении.

По мнению белорусской стороны, необходимо усовершенствовать институциональную структуру Союза, привести в соответствие с современными и перспективными этапами развития евразийской интеграции компетенции Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС.

В реализации интеграционной повестки необходимо переходить на программно-целевой метод, предусматривающий определение индикаторов по ключевым направлениям интеграции, ответственность за их достижение и выполнение соответствующих мероприятий.

С полным текстом обращения можно ознакомиться на сайте президента Беларуси.
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