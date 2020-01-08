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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ ДОСТИГЛИ СЕМИЛЕТНЕГО МАКСИМУМА - $25,3 МЛРД
11:25 09.01.2020

Международные резервы Украины на 1 января 2020 года составили $25,3 млрд в эквиваленте, чего не наблюдалось с декабря 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"По итогам 2019 года международные резервы Украины выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долл. США (в эквиваленте). Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долл. США в эквиваленте, согласно с Инфляционным отчетом за октябрь 2019 г.), но и достиг семилетнего максимума - последний раз больший вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В Нацбанке отмечают, что увеличить международные резервы в целом на $4,5 млрд за год удалось благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке, которая была обусловлена ускорением экономического роста и устойчивым притоком в страну иностранного капитала.

В течение года предложение валюты на межбанковском рынке значительно превышало спрос. Высокий уровень предложения обеспечивали украинские компании-экспортеры, прежде всего, аграрии, которые, даже несмотря на некоторое ухудшение условий торговли на мировых рынках, наращивали объемы продаж, а также иностранные инвесторы, которые продали 4,3 млрд долл. США для покупки гривневых государственных облигаций (ОВГЗ).

В то же время, по оценкам НБУ, спрос импортеров на валюту в прошлом году был умеренным, в частности благодаря снижению мировых цен на энергоносители. Также меньшими были объемы репатриации дивидендов бизнеса за границу.

Национальный банк действовал в соответствии со Стратегией валютных интервенций и выкупал избыток валюты для пополнения международных резервов, не препятствуя рыночному тренду на укрепление гривны.

"По итогам года чистая покупка валюты Национальным банком составила 7,9 млрд долл. США, что является самым высоким показателем за последние 14 лет", - отчитываются в НБУ.

В помесячном измерении международные резервы больше всего выросли в декабре - на 15,4%, или 3 370,5 млн долл. США. Это объясняется несколькими факторами. В частности, благодаря активной продаже валюты частным сектором экономики, государственными компаниями, а также иностранными инвесторами НБУ удалось пополнить международные резервы за месяц на 2 933, 3 млн долл. США (чистая покупка валюты).

Нынешний объем международных резервов покрывает 3,9 месяца будущего прогнозируемого импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Международные резервы Украины в ноябре 2019 года выросли на $0,5 млрд и на 1 декабря составили $21,9 млрд.
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