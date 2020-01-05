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ЗАРПЛАТА В УКРАИНЕ ВПЕРВЫЕ ЗА 12 ЛЕТ ОБОШЛА "МИНИМАЛКУ" РФ И БЕЛАРУСИ
13:18 08.01.2020

Минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук.

"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4723 грн или 199 долл. США в эквиваленте по курсу на начало года. По моему мнению, несколько факторов, которые позволили в последние годы нивелировать то отставание, которое фактически появилось после кризиса 2008 года и углубилось в результате кризиса 2014-15 годов", - сказал Николайчук, которую цитирует Укринформ.

Во-первых, отмечает заместитель министра, украинская экономика с 2016 года демонстрирует довольно устойчивые темпы роста ВВП, постепенно ускоряя их.

"Во-вторых, рынок труда дополнительно подогревается процессами миграции, стимулирует даже высокие темпы роста реальных заработных плат по сравнению с темпами роста производительности. Хотя на эту ситуацию можно смотреть и с других сторон. Например, высокая производительность украинцев на предприятиях соседних европейских стран генерирует давление на заработную плату и внутри страны в секторах "неторгуемих" товаров (отражая известный эффект Балаша-Самуэльсона). В то же время значительные доходы от трудовой миграции обусловливают высокие темпы роста национального дохода по сравнению с ВВП. Это тоже давит на заработную плату", - добавил Николайчук.

В-третьих, он отметил также, что повышение социальных стандартов с 2016 года происходит более быстрыми темпами по сравнению с ростом экономики, что является естественным процессом с учетом значительного проседания доходов наиболее уязвимых слоев населения в течение кризиса 2014-15 годов, переходом на рыночные принципы установления тарифов на услуги ЖКХ и попытки властей снизить дифференциацию доходов населения.

"В дальнейшем эти же факторы (рост производительности труда, процессы миграции и политики по перераспределению доходов) и их комбинация определять динамику социальных стандартов. Главным фактором все же в этом процессе являются повышение эффективности экономики и рост производительности труда, что будет вызывать как повышение заработной платы в целом по экономике, так и ее минимального уровня", - добавил замминистра.
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