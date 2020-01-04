Норма беспошлинного ввоза алкогольных напитков и пива составляет не более 3 литра включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, от 3 до 5 литров можно ввезти при условии декларирования и уплаты таможенных платежей (решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года N 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования»).

В случае пересечения границы чаще, чем раз в семь календарных дней, допустимая норма – 1 литр.

За нарушение порядка перемещения физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС алкогольных напитков и пива предусмотрена административная ответственность.