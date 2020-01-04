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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ПИВА В КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ 5 ЛИТРОВ ЗАПРЕЩЕН
10:15 08.01.2020
Норма беспошлинного ввоза алкогольных напитков и пива составляет не более 3 литра включительно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, от 3 до 5 литров можно ввезти при условии декларирования и уплаты таможенных платежей (решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года N 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования»).
В случае пересечения границы чаще, чем раз в семь календарных дней, допустимая норма – 1 литр.
За нарушение порядка перемещения физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС алкогольных напитков и пива предусмотрена административная ответственность.
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