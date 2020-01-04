ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ПИВА В КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ 5 ЛИТРОВ ЗАПРЕЩЕН
10:15 08.01.2020

Норма беспошлинного ввоза алкогольных напитков и пива составляет не более 3 литра включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, от 3 до 5 литров можно ввезти при условии декларирования и уплаты таможенных платежей (решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года N 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования»).

В случае пересечения границы чаще, чем раз в семь календарных дней, допустимая норма – 1 литр.

За нарушение порядка перемещения физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС алкогольных напитков и пива предусмотрена административная ответственность.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2020
валюта курс
EUR 2.3568
USD 2.1098
RUB 3.3995
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3568 +0.0026
USD 2.1098 0
RUB 3.3995 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3500 2.3570
USD 2.1080 2.1200
RUB 3.3900 3.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 08.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1170
EUR/RUB 68.9300 69.6000
USD/RUB 61.9000 62.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте