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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ГОСДОЛГ УКРАИНЫ СНИЗИЛСЯ ДО 50% ОТ ВВП ВПЕРВЫЕ С 2013 ГОДА
11:36 03.01.2020
Впервые с 2013 года размер государственного долга Украины опустился ниже 50% от ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.
"Размер государственного долга впервые с 2013 года опустился ниже 50% от ВВП", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
По данным Минфина, в 2018 году государственный и гарантированный государством долг Украины сократился до 60,9% от ВВП с 71,8% - в 2017 году. Размер государственного и гарантированного государством долга на 31 декабря 2018 года составил 78,32 млрд долларов, или 2,169 трлн грн.
В министерстве отметили, что отношение долга к ВВП в конце 2019 года не должно превысить 50%, в конце 2020 года должно составить 45,3%, а в конце 2024 года - не должно превысить 40%.
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