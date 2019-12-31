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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССИЯ ПРЕКРАТИЛА ПОСТАВКИ НЕФТИ НА БЕЛОРУССКИЕ НПЗ - ИСТОЧНИК
10:22 03.01.2020
Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для НПЗ Беларуси, сообщил в пятницу РИА Новости источник в нефтяной отрасли республики.
"Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет", - сообщил источник.
По его словам, подача нефти прекратилась с 1 января 2020 года, а "непрерывные партии закончились 31 декабря".
При этом собеседник агентства обратил внимание, что у белорусской стороны есть нефтяные запасы и НПЗ пока работают в штатном режиме.
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