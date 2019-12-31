СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

РОССИЯ ПРЕКРАТИЛА ПОСТАВКИ НЕФТИ НА БЕЛОРУССКИЕ НПЗ - ИСТОЧНИК

10:22 03.01.2020 Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для НПЗ Беларуси, сообщил в пятницу РИА Новости источник в нефтяной отрасли республики. "Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет", - сообщил источник. По его словам, подача нефти прекратилась с 1 января 2020 года, а "непрерывные партии закончились 31 декабря". При этом собеседник агентства обратил внимание, что у белорусской стороны есть нефтяные запасы и НПЗ пока работают в штатном режиме.