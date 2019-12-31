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НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ ТЕХРЕГЛАМЕНТ ЕАЭС НА СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ
09:48 03.01.2020

Технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», принятый в июне 2017 года Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), начал действовать с 1 января 2020 года.

Как сообщает ЕЭК, документ распространяется на специфические товары, которые обеспечивают пожарную безопасность, помогают предотвращать и тушить пожары, сохранять имущество, спасать людей из огня и т.д. Перечень продукции, на которую распространяются требования техрегламента, определен в приложении к нему. Это, в частности, огнетушители, пожарные шкафы, оповещатели, пожарные напорные рукава, специальная защитная одежда пожарного, пожарное оборудование и многое другое.

Техрегламент устанавливает единые обязательные требования, а также основные понятия, правила идентификации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения и обращения их на едином союзном рынке, а кроме того, порядок оценки соответствия. В частности, эти средства подлежат оценке соответствия техническому регламенту в формах сертификации или декларирования соответствия в зависимости от степени предотвращаемого риска.

«Вступающий в силу технический регламент Евразийского экономического союза очень важен для всех участников рынка. Ведь он определяет правила выпуска и безопасного обращения средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, – отметил член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко. – С 1 января 2020 года можно говорить о снятии еще одного технического барьера на пути к экономической интеграции наших стран».

Соответствие средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения техрегламенту обеспечивается выполнением его требований непосредственно или выполнением требований стандартов, включенных в перечни стандартов, утверждаемых ЕЭК для его реализации.

С даты вступления техрегламента ЕАЭС в силу выдача или принятие документов об оценке соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным актами, входящими в право Союза, или законодательством государства-члена, не допускается.

Переходные положения, установленные коллегией ЕЭК, позволяют изготовителям и пользователям средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до 1 июля 2021 года плавно перейти на работу по единым правилам. До этой даты будут действовать ранее выданные документы об оценке соответствия, допускаются изготовление и реализация продукции по прежним нормам.
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