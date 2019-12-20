|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК УТВЕРДИЛА РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ НЕИССЛЕДУЕМЫХ ЛЕКАРСТВ С ЦЕЛЬЮ ИХ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
15:34 20.12.2019
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила Руководство по выбору неисследуемых лекарственных препаратов с целью проведения их клинических исследований.
Как сообщает ЕЭК, в документе установлены группы лекарств, которые могут быть определены в качестве неисследуемых лекарственных препаратов, приводятся критерии их выбора, формирования в составе досье на назначение клинических исследований разделов по безопасности и качеству таких лекарственных препаратов, а также порядок сообщения о нежелательных реакциях на применение неисследуемых лекарственных препаратов. Странам Союза рекомендовано применять это руководство.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 20.12.2019
Курсы в банках
на 20.12.2019
Конвертация в банках
на 20.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте