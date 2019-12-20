СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

ЕЭК УТВЕРДИЛА РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ НЕИССЛЕДУЕМЫХ ЛЕКАРСТВ С ЦЕЛЬЮ ИХ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

15:34 20.12.2019 Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила Руководство по выбору неисследуемых лекарственных препаратов с целью проведения их клинических исследований. Как сообщает ЕЭК, в документе установлены группы лекарств, которые могут быть определены в качестве неисследуемых лекарственных препаратов, приводятся критерии их выбора, формирования в составе досье на назначение клинических исследований разделов по безопасности и качеству таких лекарственных препаратов, а также порядок сообщения о нежелательных реакциях на применение неисследуемых лекарственных препаратов. Странам Союза рекомендовано применять это руководство.