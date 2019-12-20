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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВВП УКРАИНЫ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ВЫРОС НА 4,1% - ГОССТАТ
13:19 20.12.2019
ВВП Украины в III квартале 2019 года увеличился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (предварительные данные свидетельствовали о росте ВВП на 4,2%). Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.
"Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в III квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,6%, а по сравнению с III кварталом 2018 года – на 4,1%", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Как сообщалось, во II квартале 2019 года ВВП Украины вырос на 4,6% против аналогичного периода 2018 года, за 1 квартал темпы роста составили 2,5%.
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП Украины в 2019 году на 3,3%, в 2020 году — на 3,5%.
В соответствии с макропрогнозом Министерства финансов Украины ВВП страны в 2020 году должен вырасти на 3,7%.
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