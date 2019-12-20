ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ВВП УКРАИНЫ В III КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ВЫРОС НА 4,1% - ГОССТАТ
13:19 20.12.2019

ВВП Украины в III квартале 2019 года увеличился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (предварительные данные свидетельствовали о росте ВВП на 4,2%). Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

"Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в III квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,6%, а по сравнению с III кварталом 2018 года – на 4,1%", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Как сообщалось, во II квартале 2019 года ВВП Украины вырос на 4,6% против аналогичного периода 2018 года, за 1 квартал темпы роста составили 2,5%.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП Украины в 2019 году на 3,3%, в 2020 году — на 3,5%.

В соответствии с макропрогнозом Министерства финансов Украины ВВП страны в 2020 году должен вырасти на 3,7%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.12.2019
валюта курс
EUR 2.3413
USD 2.1047
RUB 3.3670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3346 -0.0067
USD 2.0997 -0.005
RUB 3.3688 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3320 2.3380
USD 2.0990 2.1030
RUB 3.3650 3.3700
подробнее

Конвертация в банках
на 20.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1090 1.1140
EUR/RUB 69.1500 69.7000
USD/RUB 62.2500 62.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте