ВВП Украины в III квартале 2019 года увеличился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (предварительные данные свидетельствовали о росте ВВП на 4,2%). Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

"Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в III квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,6%, а по сравнению с III кварталом 2018 года – на 4,1%", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Как сообщалось, во II квартале 2019 года ВВП Украины вырос на 4,6% против аналогичного периода 2018 года, за 1 квартал темпы роста составили 2,5%.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП Украины в 2019 году на 3,3%, в 2020 году — на 3,5%.

В соответствии с макропрогнозом Министерства финансов Украины ВВП страны в 2020 году должен вырасти на 3,7%.