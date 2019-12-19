|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
АКТУАЛИЗИРОВАНЫ ПЕРЕЧНИ СТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ ЕАЭС «О БЕЗОПАСНОСТИ ИГРУШЕК»
12:12 20.12.2019
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) актуализировала перечни стандартов к техрегламенту Союза «О безопасности игрушек».
Как сообщает ЕЭК, перечни стандартов дополнены семью межгосударственными стандартами (два из которых разработаны на основе международных стандартов ИСО, четыре – на основе европейских стандартов EN) и аттестованными методиками определения концентраций вредных химических веществ, выделяющихся из игрушек.
В том числе в перечни включен межгосударственный стандарт на новые виды продукции: настольные игры по развитию обоняния и наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции, а для заменяемых стандартов предусмотрен переходный период – до 1 апреля 2021 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2019
Курсы в банках
на 20.12.2019
Конвертация в банках
на 20.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте