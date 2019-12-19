Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) актуализировала перечни стандартов к техрегламенту Союза «О безопасности игрушек».

Как сообщает ЕЭК, перечни стандартов дополнены семью межгосударственными стандартами (два из которых разработаны на основе международных стандартов ИСО, четыре – на основе европейских стандартов EN) и аттестованными методиками определения концентраций вредных химических веществ, выделяющихся из игрушек.

В том числе в перечни включен межгосударственный стандарт на новые виды продукции: настольные игры по развитию обоняния и наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции, а для заменяемых стандартов предусмотрен переходный период – до 1 апреля 2021 года.