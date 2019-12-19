Коллегия ЕЭК внесла изменения в Порядок заполнения декларации на товары.

В частности, в порядок включен отдельный раздел, посвященный особенностям заполнения декларации на товары при отсутствии у декларанта точных сведений о товарах на момент подачи декларации при временном периодическом таможенном декларировании (ВПД).

В условиях приоритета электронного декларирования, зафиксированного в Таможенном кодексе ЕАЭС, предусмотрен плавный переход к полноценному электронному декларированию товаров с применением ВПД. Предоставлена возможность указания во временной декларации на товары отдельных обобщенных (ориентировочных) сведений с последующим заявлением точных сведений в общеустановленном порядке в полной декларации.

Как сообщает ЕЭК, временное периодическое таможенное декларирование наиболее востребовано при экспорте нефти и нефтепродуктов. Решение подготовлено с учетом обращения крупнейших российских нефтяных компаний, с целью обеспечения бесперебойного экспорта нефти и нефтепродуктов.