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УКРАИНА ПОЛУЧИЛА ДОСТУП К ТРАНСБАЛКАНСКОМУ ГАЗОВОМУ КОРИДОРУ
16:38 18.12.2019

Оператор ГТС Украины и румынский оператор TRANSGAZ подписали техническое соглашение, согласно которому с 1 января 2020 года Украина сможет транспортировать газ из Южной Европы и Турции, что является также гарантией обеспечения газом Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"Вчера Оператор ГТС Украины и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение о взаимодействии согласно европейских правил. Это означает, что с нового года поставщики могут свободно транспортировать газ из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и далее в Молдову", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Таким образом, с 1 января через межгосударственную точку «Исакча1 - Орловка1» можно будет ежесуточно транспортировать по маршруту Украина - Румыния до 17,8 млн кубометров газа, а также в обратном направлении – 15,8 млн кубометров.

"Это не только новые возможности для украинских трейдеров, а и гарантия доступа Молдовы к южноевропейским газовым рынкам, если Газпром прекратит транзит территорией Украины", - заявили в компании.

По информации пресс-службы, в ближайшие дни состоятся первые аукционы на бронирование мощностей.

Правительство поручило НАК "Нафтогаз Украины" предпринять действия для обеспечения экспорта газа в Молдову без участия российского Газпрома. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №921-р от 29 сентября 2019 года.

GAZ-SYSTEM S. A., АО «Укртрансгаз» и ООО «Оператор ГТС Украины» в конце ноября согласовали условия сотрудничества в точках соединения газотранспортных систем Украины и Польши - Германовичи и Дроздовичи - с 1 января 2020 года.
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