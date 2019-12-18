Перспективы расширения сотрудничества Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Продовольственной и Сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) обсудили член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин и заместитель генерального директора ФАО, региональный представитель по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманинов на площадке комиссии.

«Для нас передовой опыт ФАО в агропромышленной сфере помогает совершенствовать законодательную базу государств Союза в области селекционно-племенной работы, решать имеющиеся проблемы по обеспечению продовольственной безопасности и улучшению питания, способствует расширению информационной базы, выработке мер по устойчивому развитию агропромышленного комплекса государств-членов, а также позиционированию ЕАЭС на международном пространстве», – отметил министр ЕЭК.

Как сообщает ЕЭК, особое внимание стороны уделили вопросам реализации Плана мероприятий на 2019 – 2023 годы в рамках меморандума о взаимопонимании между ФАО и ЕЭК. Обсуждены перспективы взаимодействия ФАО и Евразийского банка развития.

«Сотрудничество между ЕАБР и ФАО может включать, по нашему мнению, такие формы деятельности, как проведение исследований по проблемам аграрного развития в отдельных странах и на региональном уровне, поиск и изучение сельскохозяйственных проектов, которые предназначены для финансирования со стороны ЕАБР. Кроме того, ФАО может оказать помощь правительствам стран региона в подготовке таких проектов к реализации, оказать техническую помощь в рамках проектов, финансируемых ЕАБР, оценить их результаты», – считает Александр Субботин.

В ходе встречи Владимир Рахманин проинформировал об инициативе ФАО «Рука об руку», в рамках которой предполагается уделять первоочередное внимание отстающим от общих процессов странам по преодолению проблем, с которыми они сталкиваются в сельских районах. ЕЭК изучит эту инициативу, чтобы при необходимости к ее реализации могли подключиться страны ЕАЭС.

Сотрудничество между ЕЭК, государствами-членами Евразийского экономического союза и ФАО выстраивается в рамках меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и ФАО и плана мероприятий по реализации меморандума на 2019-2022 годы.