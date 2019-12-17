На портале Open Budget появился новый раздел «Распорядители бюджетных средств», где украинцы смогут найти информацию о том, кто и на каком уровне распоряжается бюджетными средствами, полученными от налогов.

«На портале Open Budget появился новый раздел «Распорядители бюджетных средств». Теперь вы удобно и оперативно можете получить информацию, кто и на каком уровне распоряжается средствами из наших налогов», - сообщает Минфин.

Отмечается, что благодаря интегрированию портала с другим порталом Spending.gov.ua, можно отследить, куда и на что именно были потрачены средства.

«Учитывая неустроенность государственных реестров, открытие этой информации, особенно по распорядителям местных бюджетов, можно назвать непростым, впрочем удачным кейсом на уровне государства», - отметил руководитель ГУ «Открытые публичные финансы» Александр Комареус.

«Для этого нужно воспользоваться ссылкой в профиле распорядителя. Сейчас в Украине 54 715 распорядителей и получателей бюджетных средств, из которых 15067 распорядителей государственного уровня и 39 648 местного уровня., - говорится в сообщении.