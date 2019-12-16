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ЕЭК ПЛАНИРУЕТ ПОДПИСАТЬ МЕМОРАНДУМЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО САХАРУ И ЗЕРНУ
12:29 17.12.2019

Член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин обсудил вопросы развития рынка сахара Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с исполнительным директором Международной организации по сахару Хосе Ориве в штаб-квартире Международной организации по сахару (МОС) в Лондоне (Великобритания).

Александр Субботин отметил положительные тенденции развития свеклосахарной отрасли в странах ЕАЭС, подчеркнув высокий экспортный потенциал белого сахара в Союзе – порядка 500 тыс. тонн. По его словам, первоочередной задачей сегодня является выработка мер по его экспорту в третьи страны.

В этой связи, а также учитывая задачи МОС по формированию благоприятных условий на мировом рынке сахара, достигнута договоренность о заключении меморандума о сотрудничестве между комиссией и Международной организацией по сахару.

Как сообщает ЕЭК, в рамках меморандума будут предусмотрены мероприятия и механизмы, направленные на укрепление стабильности рынка сахара и мировой продовольственной безопасности, обмен своевременной статистической и аналитической информацией, участие Комиссии и государств Союза в проводимых МОС семинарах, конференциях и других мероприятиях.

Александр Субботин также встретился с исполнительным директором Международного совета по зерну (МСЗ) Арно Пети и обсудил перспективы установления конструктивного взаимодействия комиссии с этой международной организацией.

В ходе встречи министр ЕЭК сообщил, что на долю основных производителей зерна в Союзе – Казахстана и России, которые являются членами Международного совета по зерну, – приходится порядка 6 % мирового производства этого товара и 23% мирового экспорта пшеницы. Причем по совокупному экспорту пшеницы страны Союза занимают первое место в мире, пшеничной муки – второе, ячменя – третье, кукурузы и жмыхов – пятое.

«Для Евразийской экономической комиссии, которая является постоянно действующим регулирующим органом ЕАЭС, представляет большой интерес налаживание взаимодействия с Международным советом по зерну. Например, в части получения оперативной и аналитической информации об изменениях в национальных аграрных политиках и их влиянии на состояние мирового рынка, обмена опытом в сфере краткосрочного и долгосрочного прогнозирования мирового спроса и предложения по зерновым, бобовым, масличным культурам и рису», – отметил Александр Субботин.

Кроме того, по мнению министра ЕЭК, перспективна возможность участия стран ЕАЭС в программах МСЗ, направленных на укрепление стабильности рынка зерна и мировой продовольственной безопасности, а также участие Комиссии в проводимых МСЗ конференциях.

Арно Пети проинформировал, что Международный совет по зерну уделяет большое внимание взаимодействию с ЕАЭС и стремится углублять международное сотрудничество в области торговли зерном, содействует развитию зернового сектора, его открытости, укреплению стабильности рынка зерна и мировой продовольственной безопасности.

По итогам встречи достигнута договоренность о совместной работе. Комиссия и Международный совет по зерну планируют на базе платформы МСЗ по прогнозированию стоимости зерновых создать специализированную цифровую платформу ЕАЭС по прогнозированию стоимости выпускаемой сельскохозяйственной продукции и определению потребностей в ресурсах и оборудовании для нужд сельскохозяйственного производства.

Исполнительный директор МСЗ и министр ЕЭК договорились об участии представителей Международного совета по зерну в мероприятиях Делового совета ЕАЭС. Планируется обмениваться информацией о тарифных и нетарифных мерах защиты, применяемых в Союзе, а также сведениями о внедрении и использовании новейших технологий в агропромышленном комплексе, создании новых производственных объектов по хранению и переработке сельхозпродукции.

Определенные на встрече направления сотрудничества намечено включить в соответствующий меморандум о взаимопонимании между комиссией и Международным советом по зерну, который планируется подписать в 2020 году.

В ходе визита в Великобританию состоялась встреча министра ЕЭК с послом Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергеем Алейником, где обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества ЕЭК, стран ЕАЭС и международных товарных организаций.

Международная организация по сахару (МОС) – межправительственное объединение, которое помогает совершенствовать условия торговли на мировом рынке сахара, проводя их регулярные анализ и обсуждение, специальные исследования, в том числе в ходе семинаров и конференций. В 2019 году ее членами являются 87 стран мира, включая Беларусь и Россию.

Международный совет по зерну (МСЗ) – межправительственная организация, основанная в Лондоне (Великобритания) в 1949 году. Ее деятельность направлена на укрепление международного сотрудничества в области зерновых культур в соответствии с Конвенцией о торговле зерном 1995 года и затрагивает торговлю зерном, масличными семенами и рисом. Членами МСЗ являются в том числе Казахстан и Россия.
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