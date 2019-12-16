Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, посол Беларуси в России Владимир Семашко и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич обсудили 16 декабря на встрече в Санкт-Петербурге вопросы взаимодействия в газовой сфере, начиная с 2020 года.

Как информирует пресс-служба ПАО «Газпром», в первую очередь речь шла об условиях поставок российского газа потребителям республики.

О деталях переговоров не сообщается, но отмечено, что «Газпром» обеспечивает надежные поставки газа потребителям республики в необходимом объеме. В январе-ноябре 2019 года он составил около 18,4 млрд куб. м.

В 2018 году «Газпром» поставил в Беларусь 20,3 млрд куб. м газа — на 6,9% (на 1,3 млрд куб. м) больше, чем в 2017 году (19 млрд куб. м).

Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики до конца 2019 года.