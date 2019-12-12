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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРОСИТ БЕЛАРУСЬ НЕ ПОСТАВЛЯТЬ РЫБНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ НОРВЕГИИ
10:37 13.12.2019

Россельхознадзор обратился к Беларуси с просьбой обеспечить недопущение поставок в Россию рыбной продукции, выработанной из норвежского сырья.

Как сообщает ведомство, в рыбной продукции, изготовленной из норвежского сырья и отправленной в Россию, неоднократно выявлялись остатки запрещенных и вредных веществ.

«Принимая во внимание, что выявление запрещенных веществ напрямую связано с наличием их в сырье, Россельхознадзор в конце октября этого года сообщил ветеринарной службе Норвегии (Mattelsynet) о целесообразности проведения инспекции норвежских предприятий по производству продукции аквакультуры (лосось, форель). Однако норвежское ведомство, сославшись на плотный график, сообщило, что не сможет принять делегацию Россельхознадзора», - поясняется в пресс-релизе.

С 1 января по 15 ноября текущего года в Беларусь было ввезено более 10,2 тыс. тонн аквакультурной продукции из Норвегии. На весь указанный объем для исследований, согласно информации белорусской госветслужбы, было отобрано всего 17 проб. При этом из 10,2 тыс. тонн рыбной продукции, полученной Республикой Беларусь из Норвегии, 93% (9,5 тыс. тонн) было в последующем отправлено в Россию.

«Принимая во внимание отсутствие согласия на проведение инспекции со стороны Mattelsynet, а также недостаточный объем мониторинговых исследований норвежского рыбного сырья, проводимых госветслужбой Белоруссии, Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с просьбой обеспечить недопущение поставок в Россию рыбной продукции, выработанной из норвежского сырья», - говорится в сообщении Россельхознадзора.
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