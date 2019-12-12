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НАЦБАНК УКРАИНЫ СНИЗИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ ДО 13,5%

17:21 12.12.2019 Национальный банк Украины принял решение уменьшить учетную ставку до 13,5%. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Национального банка Яков Смолий. "Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года", - сказал Смолий, которого цитирует Укринформ . Правление Национального банка Украины приняло решение уменьшить учетную ставку до 15,5% с 25 октября 2019 года. 6 сентября 2019 года учетная ставка была снижена до 16,5%, в июле - до 17%. Ранее, 25 апреля 2019 года, НБУ впервые за 2 года уменьшил учетную ставку на 0,5% - до 17,5% годовых.