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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР НЕ СМОЖЕТ ВВОДИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКИХ ПРОДУКТОВ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ
14:37 09.12.2019

Россельхознадзор лишится возможности вводить ограничения на поставки белорусской продукции в одностороннем порядке. Теперь последнее слово будет оставаться за главным ветеринарным врачом Беларуси. Об этом рассказал посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко.

По его словам, такой договоренности достигли президенты Беларуси и России в ходе двусторонних переговоров, которые прошли в Сочи в минувшую субботу (7 декабря), сообщил телеканал ОНТ.

«После достаточно длительного обсуждения президент России Владимир Путин согласился с тем, что прерогатива или право закрывать, к примеру, мясокомбинаты, молокозаводы должно принадлежать главному ветеринарному врачу Беларуси: он должен разбирать, что так, что не так».

Семашко отметил, что спорные вопросы будут выноситься на рассмотрение, к примеру, общей коллегии Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России. Также он не исключил и того, что специальным органом для решения подобных вопросов может обзавестись Евразийская экономическая комиссия.

При этом посол подчеркнул, что стороны еще должны документально закрепить эти договоренности. «Чтобы это было не просто на словах, а на бумаге – четко, выверено, как должен работать этот механизм», – резюмировал Семашко.
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