|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ДОГОВОРИЛАСЬ С МВФ О ТРЕХЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
10:20 09.12.2019
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает сайт президента Украины.
«Глава государства рассказал о реформах, которые сейчас внедряются в Украине, и обсудил условия новой программы сотрудничества с Фондом. Глава МВФ высоко оценила экономические достижения новой власти и прогресс во внедрении реформ правительством под руководством премьер-министра Алексея Гончарука», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ .
По результатам беседы стороны отметили, что Украина и МВФ достигли договоренности о новой программе сотрудничества.
«Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и поднятия экономики на уровень более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста... Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ», – подчеркнула Георгиева.
Как отметил Зеленский, новая программа сотрудничества с МВФ ставит целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца.
«Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и потому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния», – подчеркнул глава государства.
В представительстве МВФ отметили, что дискуссии относительно новой программы Международного валютного фонда, миссия которого посетила Украину в период 14-22 ноября, продлятся на следующих неделях. МВФ готовит для Украины программу в формате расширенного финансирования (EFF), рассчитанную на три года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 06.12.2019
Курсы в банках
на 09.12.2019
Конвертация в банках
на 09.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте