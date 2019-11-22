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УКРАИНА ДОГОВОРИЛАСЬ С МВФ О ТРЕХЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
10:20 09.12.2019

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает сайт президента Украины.

«Глава государства рассказал о реформах, которые сейчас внедряются в Украине, и обсудил условия новой программы сотрудничества с Фондом. Глава МВФ высоко оценила экономические достижения новой власти и прогресс во внедрении реформ правительством под руководством премьер-министра Алексея Гончарука», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ .

По результатам беседы стороны отметили, что Украина и МВФ достигли договоренности о новой программе сотрудничества.

«Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и поднятия экономики на уровень более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста... Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ», – подчеркнула Георгиева.

Как отметил Зеленский, новая программа сотрудничества с МВФ ставит целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца.

«Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и потому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния», – подчеркнул глава государства.

В представительстве МВФ отметили, что дискуссии относительно новой программы Международного валютного фонда, миссия которого посетила Украину в период 14-22 ноября, продлятся на следующих неделях. МВФ готовит для Украины программу в формате расширенного финансирования (EFF), рассчитанную на три года.
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