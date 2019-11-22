В Москве проходит 84-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств. В повестке дня десять вопросов, в том числе о реализации пилотных межгосударственных инновационных проектов Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств − участников СНГ на период до 2020 года. С информацией по этому вопросу выступил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

Он отметил, что одним из основных элементов Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 является реализация пилотных проектов. В настоящее время выполняется 10 пилотных межгосударственных инновационных проектов, основными участниками которых выступают Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан.

«Можно с уверенностью сказать, что эти проекты дают сегодня конкретные результаты для развития науки, технологий и экономики в наших странах», - сказал Председатель ГКНТ.

Так, в результате реализации проекта по созданию миниатюрных датчиков магнитных полей и автономных источников электрической энергии разработаны установки для измерения магнитострикции ферромагнитных пленок и установки для температурных измерений. На сегодняшний день в научных и образовательных организациях России уже используется 6 таких установок. В рамках проекта по детонационному синтезу наноалмазов в Беларуси утилизировано более 70 тыс. боеприпасов, организовано производство детонационных наноалмазов в объеме более 5 млн карат в год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, тематика проектов весьма обширна и затрагивает такие области, как медицина, энергоэффективность, нанотехнологии и др. В их реализации участвуют такие организации как Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем, Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Национальный центр космических исследований и технологий Казахстана, НИИ эпидемиологии, вирусологии и медицинской паразитологии Армении, научно-практическое объединение «Профилактическая медицина» Кыргызстана, Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского (Беларусь) и др. Всего задействовано 44 научные, исследовательские и производственные организации, учреждения высшего образования, которые объединяют более 300 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана.

Ход выполнения пилотных проектов рассматривается дважды в год на заседаниях Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах. Последний раз они были рассмотрены на заседании МС НТИ в Нур-Султане, а также на Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ в Москве в октябре 2019 года. В настоящее время Оператор Программы – Фонд «Сколково» формирует перечень перспективных проектов на будущее, проектов второй очереди. В данный перечень уже включены 9 проектов.