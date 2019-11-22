Совет Национального банка Украины признал неэффективной валютно-курсовую политику правления Нацбанка в 2019 году. Об этом написал председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

"Признать деятельность Правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины", - процитировал Данилишин решение Совета НБУ от 5 декабря этого года.

Он также опубликовал рекомендации Совета Национальному банку. Так, правлению НБУ рекомендуется задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Национального банка Украины, сообщает Укринформ .

Кроме этого, рекомендуется обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.

Совет НБУ также рекомендовал подготовить и предоставить Совету сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке Украины вследствие возможного выхода владельцев-нерезидентов ОВГЗ из Украины и план действий Национального банка относительно политики курсообразования и валютного регулирования в случае его реализации.

Министерство финансов Украины 3 декабря 2019 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 4,66 млрд грн.