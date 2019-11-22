Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз в Россию определенных видов продукции с четырех белорусских предприятий.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 6 декабря 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию следующей продукции белорусских предприятий: ОАО «Молодечненский молочный комбинат» - сыра; ОАО «Рогачевский МКК» - сыра; СПК «Агрокомбинат «Снов» - готовой продукции из мяса птицы; ОАО «Минский мясокомбинат» - говядины», - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что решение принято по итогам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия, директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси Иваном Смильгинем, а также на основании полученных материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений и гарантий белорусской стороны.

Отправляемая в Россию продукция указанных компаний должна быть выработана с 6 декабря 2019 года и сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами.