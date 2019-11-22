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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ ЕДИНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ НА ВВОЗИМЫЕ В ЕАЭС ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН
14:46 04.12.2019
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 3 декабря внесла изменения в форму единых ветеринарных сертификатов на ввозимые в ЕАЭС подконтрольные товары из третьих стран.
Как сообщает сайт ЕЭК, теперь нет необходимости подтверждать, что ввозимые животные генетически не связаны со скотом из неблагополучных по губкообразной энцефалопатии стран.
Актуализация формы ветеринарного сертификата будет способствовать упрощению торговли товарами, подлежащими ветеринарному контролю (надзору), и гармонизации нормативных правовых актов ЕАЭС с международными рекомендациями.
Изготовленные ранее ветеринарные сертификаты допускается использовать до 1 декабря 2020 года.
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