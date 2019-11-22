Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 3 декабря внесла ряд изменений в Программу разработки межгосударственных стандартов к техрегламенту Союза «О безопасности игрушек».

Как сообщает сайт ЕЭК, изменениями предусмотрена разработка семи межгосударственных стандартов на основе международных стандартов ИСО, МЭК и EN. В том числе нового межгосударственного стандарта «Руководящие указания по определению возраста», где планируется указать рекомендуемые критерии определения минимального возраста ребенка, для которого предназначена игрушка.

Кроме того, коллегия ЕЭК актуализировала перечни стандартов к техрегламенту Союза «О безопасности маломерных судов».

В перечни включены межгосударственные стандарты, подготовленные в соответствии с Программой по разработке межгосударственных стандартов вместо прежних международных стандартов ISO.

Коллегия ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС применять пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС с учетом изменений, отраженных в отдельном приложении. Этот документ включает уточняющую информацию по различным товарным группам: от психотропных веществ и соединений, содержащих в структуре неконденсированное триазиновое кольцо (гидрированное или негидрированное), до рыбы и ракообразных. Например, уточняется, к какой подгруппе товаров относят рыбу и ракообразных в зависимости от способа обработки.

Коллегия ЕЭК классифицировала линию по производству металлических крышек типа «твист-офф» в товарной позиции 8462 ТН ВЭД ЕАЭС.

Линия позволяет выполнить ряд последовательных операций по штамповке заготовки крышки, подвивке и обжимке ее кромки, формовке резьбовых выступов, заливке и распределению пластизоля, сушке, подсчету и укладке готовых крышек.

Технологическая линия для изготовления сырой резиновой смеси классифицирована в товарной позиции 8420 ТН ВЭД ЕАЭС.

Линия представляет собой определенные устройства, агрегаты, механизмы, соединенные ленточными транспортерами. Она предназначена для изготовления сырой резиновой смеси в промышленных масштабах.

Перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям техрегламента Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», дополнен подразделами «Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ» и «Средства индивидуальной защиты ног от воды и растворов нетоксичных веществ». Среди таких средств, например, специальные резиновые формовые или литьевые из полимерных материалов рукавицы, перчатки и сапоги. Из перечня исключены защитные шлемы для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов, на которые распространяется другой техрегламент – «О безопасности колесных транспортных средств». Для средств индивидуальной защиты органов слуха в таможенные органы нужно будет предоставлять сертификат соответствия, а не декларацию о соответствии.