ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В УКРАИНЕ ОТМЕНИЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ МОНОПОЛИЮ НА ПРОИЗВОДСТВО СПИРТА
11:52 04.12.2019

Верховная Рада приняла изменения к закону о государственном регулировании производства спирта.

За принятие закона “О внесении изменений в закон Украины “О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива” по либерализации в сфере производства и оборота спирта этилового” проголосовали 284 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.

Законом вносятся изменения, которые предусматривают, в частности, отмену государственной монополии на производство спирта, начиная с 1 января 2020 года.

Также предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Закон вводит полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров Украины предприятия.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3380 +0.0129
USD 2.1105 0
RUB 3.2912 +0.0145
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3430 2.3450
USD 2.1150 2.1200
RUB 3.2960 3.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 04.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1090
EUR/RUB 70.9000 71.3000
USD/RUB 64.1000 64.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте