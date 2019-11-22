Верховная Рада приняла изменения к закону о государственном регулировании производства спирта.

За принятие закона “О внесении изменений в закон Украины “О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива” по либерализации в сфере производства и оборота спирта этилового” проголосовали 284 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.

Законом вносятся изменения, которые предусматривают, в частности, отмену государственной монополии на производство спирта, начиная с 1 января 2020 года.

Также предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Закон вводит полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров Украины предприятия.