Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 3 декабря ввела антидемпинговые пошлины на пять лет в размере от 12,69% до 23,9% от таможенной стоимости для производителей оцинкованного проката из КНР и Украины.

ЕЭК завершила антидемпинговое расследование в отношении оцинкованного проката из КНР и Украины, ввозимого на территорию ЕАЭС.

Как сообщает сайт ЕЭК, по итогам расследования выявлено наличие демпингового импорта. Разница между стоимостью товара на рынке Союза и в государстве-экспортере (демпинговая маржа) составила в отношении разных китайских компаний от 12,69% до 17%. В отношении украинских производителей – 23,9%. Такая ценовая политика предпринимателей из КНР и Украины привела к негативным последствиям для изготовителей из ЕАЭС.

Применение антидемпинговой меры положительно скажется на экономике предприятий ЕАЭС. Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Кроме того, коллегия ЕЭК установила антидемпинговую пошлину на пять лет в размере 15,5% от таможенной стоимости в отношении ввозимых в ЕАЭС бесшовных труб круглого поперечного сечения, происходящих из КНР.

Речь идет о трубах из коррозионностойкой стали наружным диаметром до 650 мм включительно, изготовленных методом горячей деформации, происходящих из Китайской Народной Республики и классифицируемых определенными кодами.

Таможенным госорганам стран Союза поручено обеспечить взимание антидемпинговой пошлины, руководствуясь как кодами Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС, так и наименованием товара.