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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ВВЕЛА АНТИДЕМПИНГОВЫЕ ПОШЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА ИЗ КНР И УКРАИНЫ И БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ КНР
11:11 04.12.2019
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 3 декабря ввела антидемпинговые пошлины на пять лет в размере от 12,69% до 23,9% от таможенной стоимости для производителей оцинкованного проката из КНР и Украины.
ЕЭК завершила антидемпинговое расследование в отношении оцинкованного проката из КНР и Украины, ввозимого на территорию ЕАЭС.
Как сообщает сайт ЕЭК, по итогам расследования выявлено наличие демпингового импорта. Разница между стоимостью товара на рынке Союза и в государстве-экспортере (демпинговая маржа) составила в отношении разных китайских компаний от 12,69% до 17%. В отношении украинских производителей – 23,9%. Такая ценовая политика предпринимателей из КНР и Украины привела к негативным последствиям для изготовителей из ЕАЭС.
Применение антидемпинговой меры положительно скажется на экономике предприятий ЕАЭС. Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Кроме того, коллегия ЕЭК установила антидемпинговую пошлину на пять лет в размере 15,5% от таможенной стоимости в отношении ввозимых в ЕАЭС бесшовных труб круглого поперечного сечения, происходящих из КНР.
Речь идет о трубах из коррозионностойкой стали наружным диаметром до 650 мм включительно, изготовленных методом горячей деформации, происходящих из Китайской Народной Республики и классифицируемых определенными кодами.
Таможенным госорганам стран Союза поручено обеспечить взимание антидемпинговой пошлины, руководствуясь как кодами Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС, так и наименованием товара.
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