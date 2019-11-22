Россельхознадзор отменил ограничения на поставки молока с 32 белорусских предприятий.

«Россельхознадзор после проведенной работы с белорусской ветеринарной службой и по итогам телефонных переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия, директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Республики Беларусь Иваном Смильгинем отменяет с 4 декабря 2019 года ограничения на поставки в Российскую Федерацию молочной продукции наливом с 32 белорусских предприятий», - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что работа с белорусской ветеринарной службой по снятию ограничительных мер на поставки продукции животного происхождения из Беларуси в Россию продолжится.