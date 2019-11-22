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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ПОВЫСИЛА ПОШЛИНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДНЫХ ЛАМП
09:37 04.12.2019
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 3 декабря повысила ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов светоизлучающих диодных ламп.
Как сообщает сайт ЕЭК, предусмотрено применение ставки ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости в отношении отдельных видов филаментных и двухцокольных светодиодных ламп до 31 декабря 2020 года. В отношении других светодиодных ламп ставка останется прежней – 0% от таможенной стоимости.
Эта мера поддержит отечественных производителей и обеспечит импортозамещение светодиодных ламп продукцией, произведенной предприятиями стран ЕАЭС. Она будет также способствовать реализации целей и задач Евразийской светодиодной технологической платформы, созданной ранее по распоряжению Совета ЕЭК.
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