Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 3 декабря повысила ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов светоизлучающих диодных ламп.

Как сообщает сайт ЕЭК, предусмотрено применение ставки ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости в отношении отдельных видов филаментных и двухцокольных светодиодных ламп до 31 декабря 2020 года. В отношении других светодиодных ламп ставка останется прежней – 0% от таможенной стоимости.

Эта мера поддержит отечественных производителей и обеспечит импортозамещение светодиодных ламп продукцией, произведенной предприятиями стран ЕАЭС. Она будет также способствовать реализации целей и задач Евразийской светодиодной технологической платформы, созданной ранее по распоряжению Совета ЕЭК.