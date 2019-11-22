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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЛУКАШЕНКО СЧИТАЕТ, ЧТО МИХАИЛУ МЯСНИКОВИЧУ ПОД СИЛУ ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ ЕЭК
10:44 02.12.2019

Перспективы председательства Беларуси и представителей страны в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве стали главной темой встречи Александра Лукашенко с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в феврале 2020 года председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет к Беларуси. Одновременно страна получит право назначить на четыре года своего председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. Представитель Беларуси, Станислав Зась, также назначен генсекретарем ОДКБ с 1 января 2020 года.

Кроме того, республика в будущем году будет председательствовать в Высшем госсовете Союзного государства и сопредседательствовать в СНГ.

"Речь идет о том, что предстоящие годы для нас весьма почетны и в то же время ответственны. Мы фактически возглавим весь Советский Союз, - сказал Лукашенко. - При этом вы видите, какие интеграционные процессы идут. Поэтому фактически придется тащить воз за всех".

Он отметил, что предложение о кандидатуре Михаила Мясниковича на должность председателя коллегии ЕЭК было тщательно проанализировано и подготовлено.

"Конечно, мы думали над тем, кого же рекомендовать. Правда, и желающие были, - отметил он. - Но я считаю, что это вам под силу, только вам. Потому что все кандидатуры, которые мне пришлось рассматривать, они слабее, менее опытны, менее дипломатичны. У вас все эти качества есть".

Александр Лукашенко также рассказал, что, перед тем как окончательно озвучить свое решение, проинформировал о нем руководителей стран ЕАЭС.

"Мне нужно было наверняка, серьезно проконсультироваться и подготовить своих коллег, - пояснил он. - Вы же понимаете, что наш кандидат должен четыре года исполнять эти обязанности. Кандидатуру предлагает президент на наш экономический совет, где будут сидеть главы государств. И хотелось бы, чтобы они безоговорочно восприняли эту кандидатуру. Отторжения нет. Я и вчера разговаривал с рядом руководителей. Многие вас знают. Не многие, а все знают. Токаев (президент Казахстана - прим.) больше знает: вы работали в одинаковых должностях. Мы с ним вчера поговорили. Все воспринимают положительно. Я считаю, с какой стороны ни подойди, и в личном отношении, это неплохо будет для вас - поработать там и принести пользу не только Беларуси, но и всему нашему экономическому сообществу".
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