|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЛУКАШЕНКО СЧИТАЕТ, ЧТО МИХАИЛУ МЯСНИКОВИЧУ ПОД СИЛУ ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ ЕЭК
10:44 02.12.2019
Перспективы председательства Беларуси и представителей страны в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве стали главной темой встречи Александра Лукашенко с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в феврале 2020 года председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет к Беларуси. Одновременно страна получит право назначить на четыре года своего председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. Представитель Беларуси, Станислав Зась, также назначен генсекретарем ОДКБ с 1 января 2020 года.
Кроме того, республика в будущем году будет председательствовать в Высшем госсовете Союзного государства и сопредседательствовать в СНГ.
"Речь идет о том, что предстоящие годы для нас весьма почетны и в то же время ответственны. Мы фактически возглавим весь Советский Союз, - сказал Лукашенко. - При этом вы видите, какие интеграционные процессы идут. Поэтому фактически придется тащить воз за всех".
Он отметил, что предложение о кандидатуре Михаила Мясниковича на должность председателя коллегии ЕЭК было тщательно проанализировано и подготовлено.
"Конечно, мы думали над тем, кого же рекомендовать. Правда, и желающие были, - отметил он. - Но я считаю, что это вам под силу, только вам. Потому что все кандидатуры, которые мне пришлось рассматривать, они слабее, менее опытны, менее дипломатичны. У вас все эти качества есть".
Александр Лукашенко также рассказал, что, перед тем как окончательно озвучить свое решение, проинформировал о нем руководителей стран ЕАЭС.
"Мне нужно было наверняка, серьезно проконсультироваться и подготовить своих коллег, - пояснил он. - Вы же понимаете, что наш кандидат должен четыре года исполнять эти обязанности. Кандидатуру предлагает президент на наш экономический совет, где будут сидеть главы государств. И хотелось бы, чтобы они безоговорочно восприняли эту кандидатуру. Отторжения нет. Я и вчера разговаривал с рядом руководителей. Многие вас знают. Не многие, а все знают. Токаев (президент Казахстана - прим.) больше знает: вы работали в одинаковых должностях. Мы с ним вчера поговорили. Все воспринимают положительно. Я считаю, с какой стороны ни подойди, и в личном отношении, это неплохо будет для вас - поработать там и принести пользу не только Беларуси, но и всему нашему экономическому сообществу".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 29.11.2019
Курсы в банках
на 02.12.2019
Конвертация в банках
на 02.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте