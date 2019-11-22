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РЫНОК ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕАЭС К 2025 ГОДУ МОЖЕТ ВЫРАСТИ НА 25%
09:51 29.11.2019

Рынок обрабатывающей промышленности ЕАЭС к 2025 году может вырасти на 25%.

«В случае реализации интеграционного сценария произойдут структурные сдвиги в обрабатывающей промышленности: увеличатся объемы производства инвестиционного и потребительского сектора и сузятся сегменты отраслей нефтехимического комплекса», – заявил член коллегии (министр) по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин на VI Международном форуме Финансового университета «Рост или рецессия: к чему готовиться?».

Как сообщает ЕЭК, интеграционный (оптимистичный) сценарий дает основания ожидать роста рынка промышленной продукции к 2025 году более чем на 25% (это текущий горизонт прогноза). Общий промышленный рынок Союза в таком случае может превысить триллион долларов США.

Министр отметил, что страны в промышленной сфере стремятся к схожим целям. Среди них – технологическая модернизация, повышение производительности труда, привлечение дополнительных инвестиций, цифровизация промышленности, устранение препятствий на рынке Союза, выработка эффективных мер поддержки экспорта промышленной продукции в третьи страны. С точки зрения успешного развития промышленного сотрудничества нашего Союза важно следовать принципам, заложенным в Договоре о Евразийском Союзе и Основных направлениях промышленного сотрудничества. Это равноправие и учет национальных интересов государств-членов при реализации мер промышленной политики, взаимовыгодность, добросовестная конкуренция и другие.

«Я уверен, что совместное решение этих вопросов позволит нашим странам достичь главной задачи евразийской интеграции в промышленности – обеспечить производство инновационной, конкурентоспособной и востребованной на рынке Союза и на мировом рынке промышленной продукции», – констатировал министр ЕЭК.
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