На территории Евразийского экономического союза должен развиваться единый рынок лизинга. Это отметил в своем докладе на II международной Ассамблее «ЛИЗИНГ ЕВРАЗИЯ» в Минске генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

По его словам, для этого необходимо решить вопросы таможенной практики, устранить административные барьеры в работе госорганов, внедрить в практику единообразную трактовку по ставке НДС по международному лизингу на пространстве ЕАЭС. Это приведет к росту популярности лизинга при финансировании проектов. Сейчас уровень проникновения продукта в ВВП стран ЕАЭС составляет 1-3%.

Совокупный лизинговый портфель в российских рублях в России достигает 4,3 трлн, в Беларуси – 132 млрд, в Казахстане – 28 млрд. При этом уровень проникновения лизинга в ВВП России составляет чуть более 1%, в Казахстане не доходит до отметки в 1%. Активнее всего рынок лизинга растет сейчас в Беларуси: за последние два года он увеличился более чем в 1,5 раза. Уровень проникновения лизинга в ВВП страны по озвученной сегодня информации Национального банка Беларуси составляет 2,7%.

ВТБ Лизинг Беларусь является одним из ключевых игроков на региональном рынке. Компания работает на территории государства уже 11 лет и только в этом году заключила 47 новых лизинговых договоров. По итогам 2018 года ВТБ Лизинг занял 1 место в рейтинге Ассоциации Лизингодателей РБ в ж/д сегменте, доля компании на этом рынке составляет 49%. Особое внимание в регионе ВТБ Лизинг уделяет транспорту, в том числе компания активно экспортирует БелАЗы, поставляя технику для российских горнодобывающих предприятий.

Для того чтобы и в других странах ЕАЭС рынок развивался более высокими темпами, необходимо создавать реально работающее единое экономическое пространство в сфере лизинга, а также решать задачу популяризации этой финансовой услуги.

Д. Ивантер отметил, что именно недостаток информации о ней сегодня является основным барьером в развитии лизинга в России.

«Как только предприниматель попробует и сравнит на практике лизинговое финансирование с кредитом, он уже будет отдавать предпочтение первому. Мы как профессионалы рынка должны находить время и возможности, чтобы рассказывать представителям бизнеса, что такое лизинг, если хотим, чтобы этот рынок в России и в ЕАЭС развивался. Также необходимо уделять отдельное внимание вопросам законодательного регулирования. Мы активно участвуем в обсуждении лизинговой реформы в России уже на протяжении трех лет. Важно, чтобы все положительные изменения могли быть реализованы на практике. Регулирование должно способствовать развитию рынка, а не создавать сложности в работе лизинговых компаний и их клиентов», - подчеркнул Д. Ивантер.