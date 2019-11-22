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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ СЕКТОРА ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ
11:55 28.11.2019

Представители европейского бизнеса заявили о стремлении углублять инвестиционное сотрудничество со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ЕАЭС в свою очередь планируют открывать новые сектора для инвестиций и осуществлять сближение правил регулирования режима инвесторов.

Как сообщает ЕЭК, перспективы взаимодействия Европейского союза и Евразийского экономического союза предприниматели обсудили 22 ноября на VI Московском международном финансово-экономическом форуме.

Как подчеркнул руководитель секретариата члена коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Аскар Кишкембаев, вопросы развития инвестиционного потенциала ЕАЭС и расширения трансконтинентальной связанности становятся приоритетными для углубления евразийской интеграции. При этом инвестиции являются залогом и основой долгосрочного успешного сотрудничества между интеграционными объединениями.

«Убежден, что курс на углубление сотрудничества и развитие взаимных инвестиций даст позитивный импульс не только для развития экономик отдельных стран, но и для всего евразийского региона в целом», – сказал Аскар Кишкембаев.

Он добавил, что в Европейском союзе созданы законодательные основы построения такого трансконтинентального моста. В 2018 году была принята стратегия действий Европейского союза по Азии, а летом 2019 года – стратегия по Центральной Азии. Стратегии основаны на принципах сопряжения и направлены на укрепление финансово-экономических, политических и социально-культурных связей. Однако если за пять лет Евразийская экономическая комиссия добилась значительных успехов в развитии сотрудничества с восточными странами (примером этого являются соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сингапуром, Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем,), то со странами Европы отношения не достигли такого уровня. Но представители европейского бизнеса и отдельные политики проявляют большой интерес к развитию инвестиций в страны ЕАЭС.

Значительную роль в развитии инфраструктуры связанности на континенте должны играть банки развития. Участие европейских и многосторонних банков развития в финансировании инвестиционных проектов создаст условия для широкого привлечения частного капитала.

«Высокие стандарты, привносимые банками развития при финансировании крупных инфраструктурных проектов, способствуют распространению лучшей мировой практики, что важно как для стимулирования отраслевых реформ, так и для повышения доверия к рынку. Создание благоприятного инвестиционного климата должно привлечь потенциальных инвесторов – и государственных, и частных», – сказал Аскар Кишкембаев.

Представитель комиссии отметил, что за прошедшие с момента подписания договора о ЕАЭС пять лет создан режим правовой защиты инвестиций на пространстве Союза.

«Наша задача заключается в том, чтобы открывать новые сектора для инвестиций и сближать правила регулирования режима инвесторов», – резюмировал Аскар Кишкембаев.

Форум организован Финансово-банковской ассоциацией Евроазиатского сотрудничества при поддержке Евразийской экономической комиссии. В его работе приняли участие руководители крупных бизнес-ассоциаций и компаний из Европы и ЕАЭС, представители ЕЭК.
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