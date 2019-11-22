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УКРАИНА РЕАЛИЗУЕТ ДЕВЯТЬ ПРОЕКТОВ СО ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ НА $ 2,6 МЛРД
10:35 28.11.2019

В Украине реализуются 9 совместных со Всемирным банком проектов на 2,6 млрд долл. Выборка средств по проектам в 2019 году выросла почти на 18% против прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины по результатам второго в этом году пересмотра портфеля проектов Всемирного банка.

"26 ноября состоялся пересмотр портфеля проектов Всемирного банка в Украине с участием представителей Министерства финансов, государственных органов и учреждений-бенефициаров. В этом году такой пересмотр проходит во второй раз", - говорится в сообщении, которое цитирует Укроинформ .

Общая сумма использования средств Банка с начала реализации проектов составляет 901,6 млн долл.

Совместные с Всемирным банком проекты направлены на улучшение состояния автомобильных дорог Украины, модернизацию энергетической отрасли, внедрение земельной реформы; повышение качества медицинских услуг; эффективности социальной помощи; улучшение услуг по водоснабжению, водоотведению и утилизации твердых бытовых отходов и тому подобное.

"В текущем году сумма выборки средств составила 184,9 млн долларов, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В частности, до конца текущего года ожидается увеличение выборки средств еще на 34 млн долларов благодаря поступлению в общий фонд государственного бюджета средств по проектам "Улучшение здравоохранения на службе у людей" и "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", - отметили в пресс-службе.

Реализация совместных инвестиционных проектов ускорилась после утверждения Концепции сотрудничества с МФО и создания рабочей группы под председательством министра финансов Оксаны Маркаровой, считают в ведомстве.

В то же время директор департамента международных финансовых проектов Министерства финансов Екатерина Элишиева заявила о необходимости дальнейшего повышения показателей выборки средств займов конечными бенефициарами.

Как сообщалось, 20 июня 2017 года Совет директоров Всемирного банка одобрил Концепцию партнерства Всемирного банка с Украиной на 2017-2021 годы. Главной целью Концепции является содействие устойчивому и комплексному восстановлению экономики Украины.
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