Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект Основных направлений промышленного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на период до 2025 года и перспективой до 2035 года.

Как сообщает ЕЭК, документ рассмотрели участники заседания Консультативного комитета по промышленности ЕЭК.

Как отметил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин, основные направления предусматривают решение трех главных задач: стимулирование опережающего роста промышленного производства, развитие конкурентоспособности союзных производителей, а также формирование условий для устойчивого и сбалансированного долгосрочного развития промышленности в ЕАЭС.

В рамках развития промышленного сотрудничества определены десять основных направлений, среди которых – переход на инновационный вектор развития, цифровая трансформация промышленности, сотрудничество в сфере инвестиционных проектов, стимулирование промышленной кооперации, развитие взаимной торговли и механизмов продвижения продукции на экспорт.

В числе обозначенных приоритетов в проекте нового документа – активизация отраслевого и межотраслевого сотрудничества, стимулирование экологической и ресурсной эффективности предприятий, а также развитие кадрового потенциала в промышленности государств-членов.

Такие направления планируется реализовать с помощью ранее разработанных механизмов и инструментов промышленного сотрудничества, а также использовать новые инструменты, запланированные к формированию в 2020-2025 годах.

Участники Консультативного комитета подвели итоги Мониторинга системообразующих предприятий государств-членов ЕАЭС за 2019 год. Согласно документу, количество вновь выявляемых препятствий для предприятий обрабатывающей промышленности в текущем году снизилось вдвое по сравнению с прошлым годом, что говорит об улучшении ситуации с принятием сторонами национальных актов с учётом права Союза.

В рамках комитета обсудили исполнение странами Союза обязательств в сфере предоставления промышленных субсидий, а также вопросы продления положений документов, принятых в развитие соглашения о порядке добровольного согласования специфических субсидий в отношении промышленных товаров от 26 мая 2017 года.

Так, члены комитета достигли консенсуса в части продления на два года условий по участию производителей стран ЕАЭС в рамках порядка признания товара совместно произведенным странами Союза. Также на два года продлили условия применения утвержденного Советом Комиссии критерия допустимости специфической субсидии, направленной на производство промышленного товара, производимого на территории Союза в недостаточном количестве.