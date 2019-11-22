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УКРАИНА ВЫИГРАЛА У ГАЗПРОМА ПЕРВУЮ АПЕЛЛЯЦИЮ НА РЕШЕНИЕ СТОКГОЛЬМСКОГО АРБИТРАЖА
14:51 27.11.2019

Апелляционный суд округа Свеа отклонил апелляцию Газпрома на отдельное решение, принятое Стокгольмским трибуналом по делу о контракте на поставку газа от 31 мая 2017 года. Об этом сообщил исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

“Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе Газпрома на решения Стокгольмского арбитража”, - написал он.

Пресс-секретарь Нафтогаза Алена Осмоловская уточнила, что была отклонена апелляция Газпрома на отдельное решение, вынесенное в Стокгольме 31 мая 2017 года, сообщает Укринформ.

"В том решении, между прочим, полностью отменялись требования Газпрома относительно «бери или плати», - отметила она.

Также данное решение отменяет запрет на реэкспорт газа.

Как сообщалось, после четырех лет арбитражного производства между Нафтогазом и Газпромом по двум контрактам Стокгольмский арбитраж принял два сверхважных решения: первое - 22 декабря 2017 года относительно контракта на поставку газа по принципу «бери или плати», а второе - 28 февраля 2018 года - в отношении транзитного контракта.

По результатам двух дел Газпром должен заплатить Нафтогазу 2,56 млрд долл. с учетом зачета в размере 2,1 млрд долл., который Нафтогаз уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

Как заявляли в украинской компании, 22 декабря 2017 года Арбитражный суд принял решение в пользу Нафтогаза во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с Газпромом: ценообразования, положения «бери или плати» и признания недействительными других положений, которые являются необоснованными и противоречат принципам конкуренции .

В частности, Арбитражный суд полностью отклонил ретроспективные требования Газпрома на сумму 56 млрд долл. согласно положению «бери или плати» (устанавливающий обязательства произвести оплату за неотобранные объемы газа) за 2009-2017 годы. При этом будущие обязательные годовые объемы закупки газа у Газпрома уменьшены с 42-52 млрд кубометров до 4-5 млрд кубометров, что соответствует фактическим потребностям в импорте газа.

Нафтогаз также добился пересмотра в сторону уменьшения цены газа в соответствии с рыночными условиями, а также компенсации за переплату за периоды после апреля 2014 года, когда Нафтогаз инициировал пересмотр цены. Благодаря пересмотру контрактной цены Нафтогаз сэкономил 1,8 млрд долл. на закупки газа, приобретенного в 2014-2015 годах.

Кроме того, арбитры указали, что Нафтогаз не должен платить за объемы газа, которые были поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, поскольку объемы этих поставок определить невозможно.
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