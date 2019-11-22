27 ноября 2019 года вступают в силу изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), принятые решением Совета ЕЭК от 28 мая 2019 года № 55.

Как сообщает ЕЭК, изменения касаются уточнения области распространения техрегламента и отдельных требований к средствам индивидуальной защиты (СИЗ).

Из области распространения исключаются защитные шлемы для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов, на которые распространяется техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), и отдельные категории СИЗ, разработанные либо модифицированные для защиты от бактериологических (биологических) агентов и радиоактивных материалов, которые могут быть использованы в военных целях, от токсичных химических веществ, используемых в химическом оружии, и химических средств для борьбы с массовыми беспорядками.

Область распространения дополнена средствами индивидуальной защиты рук и ног от воды и растворов нетоксичных веществ.

Уточнены отдельные требования к костюмам, изолирующим от воды и растворов нетоксичных веществ, СИЗ от механических воздействий, а также к фильтрующим СИЗ органов дыхания. Кроме того, техрегламент дополнен требованиями к фильтрующему самоспасателю, предназначенному для защиты человека от токсичных продуктов горения при спасении и эвакуации во время пожара, а также СИЗ рук и ног от воды и растворов нетоксичных веществ. Для СИЗ органа слуха изменена форма подтверждения соответствия с декларирования на сертификацию.

Решением коллегии ЕЭК от 6 августа 2019 года № 134 установлен порядок введения в действие изменений, который предусматривает, что документы об оценке соответствия СИЗ обязательным требованиям, установленным в техрегламенте, выданные или принятые до дня вступления в силу изменений (27 ноября 2019 года), действительны до окончания срока их действия.

Выпуск в обращение продукции при наличии таких документов об оценке соответствия допускается до окончания срока их действия. При этом обращение такой продукции возможно в течение срока ее службы или годности.