ЕЭК предлагает внедрить межведомственные электронные сервисы для совершенствования системы взимания НДС. Об этом заявил член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков на заседании Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ (КСРНС) в Москве.

Как сообщает ЕЭК, участники сессии «Влияние цифровой экономики на развитие системы налогообложения» обсудили вопросы использования потенциала цифровой трансформации на пространстве ЕАЭС, возможности цифровизации налогового администрирования, а также мировые перспективы оптимизации процесса уплаты налогов.

По словам Тимура Жаксылыкова, бизнес стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сталкивается с трудностями, связанными с взиманием НДС. Для их решения Комиссия предлагает совершенствовать систему взимания НДС во взаимной торговле с применением информационных технологий.

«В первую очередь необходимо повышать оперативность взаимодействия налоговых органов, в том числе с таможенными службами, национальными (центральными) банками и другими уполномоченными органами государств Союза, - подчеркнул Тимур Жаксылыков. - Достичь этих целей можно за счет внедрения интегрированных межведомственных электронных сервисов, которые позволяют налогоплательщику-экспортеру получать информацию о документах, необходимых для уплаты налогов».

Участники сессии отметили основные тренды цифровизации в налоговом администрировании: идентификация участников ВЭД, внедрение электронных сопроводительных документов и их взаимного признания в государствах ЕАЭС, упрощение администрирования посредством модернизации электронных сервисов налоговых органов, совершенствование информационного обмена между ними через общую информационную систему, формирование концептуальных подходов налогообложения электронной торговли.

Основным тезисом стало объединение международных усилий для борьбы с уклонением от уплаты налогов и усиления возможностей налоговых администраций стран. Также отмечался большой прорыв в технологических решениях, используемых в работе налоговых органов.

«Все цифровые инновации, которые мы внедряем в сфере налогового администрирования, помогут избежать уклонения от уплаты налогов и приведут к созданию прозрачной и открытой налоговой системы в ЕАЭС. Именно объединив усилия налоговых служб, можно добиться больших экономических результатов», – заявил Тимур Жаксылыков.

В заседании также приняли участие руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, представители финансовых ведомств, международных организаций, в том числе Всемирной торговой организации, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международной организации налоговых администраций (IOTA). В ходе встреч стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества этих организаций с Комиссией по вопросам налоговой политики и налогового администрирования.