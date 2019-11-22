Беларусь инициирует создание в СНГ трансевразийских компаний. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович по итогам осенней сессии МПА СНГ.

"Мы выступаем за то, чтобы у нас были совместные компании, как с участием стран Содружества, так и с привлечением третьих государств, - заявил Михаил Мясникович. – Если они будут, будет большой коммерческий интерес и в меньшей степени необходимо использовать административный ресурс". При этом Председатель Совета Республики отметил, что на пространстве Содружества урегулированы торговые режимы, которые в основном построены по принципу зоны свободной торговли, защиты инвестиций. "Но вместе с тем, у нас существуют изъятия и ограничения, в госзакупках и иных направлениях, нет в полном объеме свободного рынка, - констатировал он.- Задача в том, чтобы устранять эти барьеры, в том числе через принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые гармонизированы с коллегами по Содружеству".

Среди сфер, в которых страны СНГ могли бы успешно взаимодействовать и создавать СП, Михаил Мясникович назвал систему автокомпонентов, микроэлектронику, оптику и точную механику.

В целом он назвал сессию МПА СНГ конструктивной.

"Несмотря на то, что у нас состоялась юбилейное 50-е пленарное заседание МПА СНГ, прозвучало много интересных предложений по унификации и гармонизации законодательства на пространстве Содружества" – подытожил Михаил Мясникович, которого цитирует сайт Совета Республики Национального собрания.