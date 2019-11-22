Презентация новой линейки лифтового оборудования российско-белорусского предприятия ООО «ПО «МЛМ Воздухотехника» состоялась в Москве 22 ноября.

Как сообщает ЕЭК, сегодня стоит задача по формированию евразийских компаний, и это предприятие является одним из первых.

Напомним, что на заседании Евразийского межправительственного совета 9 августа этого года ЕМПС поручил комиссии совместно с правительствами стран Союза проанализировать возможности гармонизации норм корпоративного права для введения организационно-правовой формы «евразийская компания». Комиссия ЕЭК уже изучила опыт Европейского союза и так называемых европейских компаний. Результаты анализа показали, что использование опыта ЕС по формированию наднациональной системы корпоративного права в рамках Союза станет логичным продолжением евразийской экономической интеграции.

Такая форма создаст благоприятные условия для вовлечения производителей в международные кооперационные цепочки, облегчит доступ на внешние рынки и способствует позиционированию компании Союза на мировых рынках. Кроме этого, для отдельных секторов экономики это может стать стимулом существенного углубления интеграции и устранения препятствий на внутреннем рынке Союза.