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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ПО «МЛМ ВОЗДУХОТЕХНИКА» СОСТОЯЛАСЬ В МОСКВЕ
11:06 25.11.2019
Презентация новой линейки лифтового оборудования российско-белорусского предприятия ООО «ПО «МЛМ Воздухотехника» состоялась в Москве 22 ноября.
Как сообщает ЕЭК, сегодня стоит задача по формированию евразийских компаний, и это предприятие является одним из первых.
Напомним, что на заседании Евразийского межправительственного совета 9 августа этого года ЕМПС поручил комиссии совместно с правительствами стран Союза проанализировать возможности гармонизации норм корпоративного права для введения организационно-правовой формы «евразийская компания». Комиссия ЕЭК уже изучила опыт Европейского союза и так называемых европейских компаний. Результаты анализа показали, что использование опыта ЕС по формированию наднациональной системы корпоративного права в рамках Союза станет логичным продолжением евразийской экономической интеграции.
Такая форма создаст благоприятные условия для вовлечения производителей в международные кооперационные цепочки, облегчит доступ на внешние рынки и способствует позиционированию компании Союза на мировых рынках. Кроме этого, для отдельных секторов экономики это может стать стимулом существенного углубления интеграции и устранения препятствий на внутреннем рынке Союза.
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