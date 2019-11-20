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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ПРИНЯТЫ ПЕРЕЧНИ СТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ «О БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ»
14:32 21.11.2019
Коллегия ЕЭК 19 ноября приняла актуализированные перечни стандартов к техрегламенту «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013).
Как сообщает ЕЭК, перечни стандартов подготовлены ЕЭК на основании предложений государств Союза, а также с учетом стандартов и аттестованных методик, включенных в утвержденный решением коллегии ЕЭК № 28 перечень ветеринарных лекарственных средств, остатки которых могут содержаться в непереработанной продукции.
В частности, в перечень впервые включены 20 межгосударственных стандартов для 70 придуманных названий мясной продукции, которые не являются объектами интеллектуальной собственности, к примеру, «Докторская», «Любительская», «Брауншвейгская» и другие.
Решение вступает в силу с 1 июня 2020 года с даты официального опубликования.
Кроме того, коллегия ЕЭК приняла перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).
Соответствующий техрегламент вступает в силу с 1 января 2020 года. Перечни стандартов необходимы для проведения исследований и измерений при оценке соответствия объектов технического регулирования требованиям техрегламента.
Решение ЕЭК предусматривает включение в перечни стандартов межгосударственных стандартов, а также государственных стандартов Беларуси, национальных стандартов Казахстана и национальных стандартов Российской Федерации.
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