Рост экономики Республики Армения в среднесрочной перспективе будет стремиться к потенциальному на уровне 5% в год. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре по Республике Армения, подготовленном Дирекцией по аналитической работе ЕАБР.

Авторы обзора ожидают, что темп прироста ВВП Армении в 2019 г. ускорится до 6,5% в связи с восстановлением производства в горно-металлургической отрасли, а также расширением потребительского спроса. По сравнению с предыдущим прогнозом (апрель 2019 г.) оценка повышена на 1,2 п.п., что объясняется

более быстрым, чем ожидалось, восстановлением добычи руд цветных металлов и потребительской активности населения. Согласно заявлению заместителя председателя Правления ЕАБР Марата Кусаинова, в 2020-2021 гг. рост экономики Армении будет колебаться вблизи потенциального уровня 5,0%. Сильной динамике ВВП будет способствовать реализация государственных инициатив в области улучшения инвестиционного климата, а также запланированное на 2020 г. увеличение государственных расходов.

Аналитики ЕАБР отмечают, что инфляция большую часть первого полугодия 2019 г. находилась ниже целевого интервала Центрального Банка Республики Армения (4+/-1,5%). Одним из факторов, определявших ее динамику, оставались колебания цен на продовольствие. Согласно прогнозу ЕАБР, инфляция приблизится к середине целевого интервала ЦБ РА к концу 2021 г. под влиянием растущего внутреннего спроса в экономике.

В обзоре отмечается, что Центральный банк Республики Армения снизил ставку рефинансирования на 0,25 п.п. до 5,75% годовых в январе 2019 г. и, дополнительно, до 5,5% в сентябре 2019 г. на фоне низких темпов роста цен. По оценке заместителя Правления ЕАБР Марата Кусаинова, монетарная политика ЦБ РА сохранит стимулирующий характер в среднесрочной перспективе.

Основные риски для экономики страны связаны с опасностью ухудшения внешних условий, в частности, на фоне торгового конфликта между США и Китаем. В случае их реализации можно ожидать падения цен и объемов поставок товаров, направляемых из Армении на экспорт, прежде всего цветных металлов и пищевой продукции, а также снижения притока иностранных инвестиций и денежных переводов. Другими источниками рисков остается волатильность объемов производства и инвестиций в таких секторах экономики как добывающая промышленность и сельское хозяйство.

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре по Республике Армения, подготовленном Дирекцией по аналитической работе ЕАБР.

Авторы обзора ожидают, что темп прироста ВВП Армении в 2019 г. ускорится до 6,5% в связи с восстановлением производства в горно-металлургической отрасли, а также расширением потребительского спроса. По сравнению с предыдущим прогнозом (апрель 2019 г.) оценка повышена на 1,2 п.п., что объясняется более быстрым, чем ожидалось, восстановлением добычи руд цветных металлов и потребительской активности населения. Согласно заявлению заместителя председателя Правления ЕАБР Марата Кусаинова, в 2020–2021 гг. рост экономики Армении будет колебаться вблизи потенциального уровня 5,0%. Сильной динамике ВВП будет способствовать реализация государственных инициатив в области улучшения инвестиционного климата, а также запланированное на 2020 г. увеличение государственных расходов.

Аналитики ЕАБР отмечают, что инфляция большую часть первого полугодия 2019 г. находилась ниже целевого интервала Центрального Банка Республики Армения (4+/-1,5%). Одним из факторов, определявших ее динамику, оставались колебания цен на продовольствие. Согласно прогнозу ЕАБР, инфляция приблизится к середине целевого интервала ЦБ РА к концу 2021 г. под влиянием растущего внутреннего спроса в экономике.

В обзоре отмечается, что Центральный банк Республики Армения снизил ставку рефинансирования на 0,25 п.п. до 5,75% годовых в январе 2019 г. и, дополнительно, до 5,5% в сентябре 2019 г. на фоне низких темпов роста цен. По оценке заместителя Правления ЕАБР Марата Кусаинова, монетарная политика ЦБ РА сохранит стимулирующий характер в среднесрочной перспективе.

Основные риски для экономики страны связаны с опасностью ухудшения внешних условий, в частности, на фоне торгового конфликта между США и Китаем. В случае их реализации можно ожидать падения цен и объемов поставок товаров, направляемых из Армении на экспорт, прежде всего цветных металлов и пищевой продукции, а также снижения притока иностранных инвестиций и денежных переводов. Другими источниками рисков остается волатильность объемов производства и инвестиций в таких секторах экономики как добывающая промышленность и сельское хозяйство.