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УКРАИНА В НОЯБРЕ ВДВОЕ СОКРАТИЛА ИМПОРТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ИЗ БЕЛАРУСИ И РФ
10:47 21.11.2019

В первой половине ноября трейдеры совершили лишь 55% плановых поставок электроэнергии из Беларуси и РФ. Корректировка объемов импорта была вызвана значительным снижением потребления электроэнергии в связи с аномально теплой погодой. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

По данным компании, в течение 1-14 ноября суммарно из Беларуси и России в ОЭС Украины импортировано 179,965 млн кВт-час при плановых коммерческих поставках 326,9 млн кВт-час.

В частности, из Беларуси - 80,2 млн кВт-час при плане 158,88 млн кВт-час, из России - 99,7 млн кВт-час. при плановых поставках 168 млн кВт-час. Фактически плановый график поставок был ограничен за весь период на 45%.

"Корректировка плановых поставок электроэнергии предусмотрена действующими договорами по обеспечению параллельной работы со смежными операторами системы передачи и происходит за два дня до плановой поставки. Ограничение импорта является элементом комплексных мероприятий диспетчерского управления для обеспечения баланса производства и потребления электроэнергии и операционной безопасности энергосистемы Украины", - объяснили в Укрэнерго.

В частности, в первой половине ноября корректировка объемов импорта была вызвана значительным снижением потребления электроэнергии в связи с аномально теплой погодой. В пиковые часы ночного минимума и вечернего максимума объемы потребления были меньше на 2,5 тыс. МВт по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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