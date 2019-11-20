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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС РАЗРАБАТЫВАЮТ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» ПО РАЗВИТИЮ СТАТИСТИКИ ВНЕШНЕЙ И ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ДО 2025 ГОДА
15:55 20.11.2019
На международном семинаре по вопросам статистики международной торговли товарами (СМТТ), который прошел в Нур-Султане (Казахстан), экспертное сообщество одобрило проект «дорожной карты» по развитию статистики внешней и взаимной торговли товарами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до 2025 года.
Как сообщает ЕЭК, участники семинара – ведущие международные эксперты из государств ЕАЭС, а также стран Центральной Азии и Восточной Европы – обсудили результаты форсайт-исследования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Российская Федерация) о перспективах развития СМТТ в контексте смены технологических и мирохозяйственных укладов и связанных с этим процессов глобальной цифровой трансформации.
Эксперты высоко оценили представленные научные подходы к определению контуров будущего СМТТ и отметили значимость дальнейшего развития статистических инструментов формирования показателей торговли, в том числе по добавленной стоимости, для более точного позиционирования государств-членов ЕАЭС в глобальной экономике. Кроме того, они подчеркнули, что нужно преодолевать межведомственную разобщенность в формировании статистических данных на основе общих цифровых процессов, а также использовать альтернативные источники данных для повышения полноты, достоверности, оперативности данных СМТТ, их большей детализации.
Участники обсуждения одобрили проект «дорожной карты» по развитию статистики внешней и взаимной торговли товарами в ЕАЭС на период до 2025 года с акцентом на то, что основные мероприятия проекта в полной мере соответствуют мировой статистической повестке в области СМТТ.
Данные о международной торговле всегда пользуются высоким спросом, и поэтому страны используют все имеющиеся возможности для их качественного сбора. На этот факт обратил внимание начальник сектора статистики торговли и промышленности Статистического отдела ООН Марки Мурьяван.
«Глобализация, сопровождающаяся развитием глобальных цепочек создания стоимости, цифровизация торговых операций и рост электронной коммерции, как и необходимость мониторинга достижения Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года, вынуждают статистиков переосмыслить актуальность статистических результатов и исследовать новые источники данных, чтобы соответствовать новым потребностям», – отметил он.
«Надеемся, что усилия ЕЭК по формированию стратегического плана действий в сфере статистики внешней и взаимной торговли на евразийском пространстве придадут новый импульс развитию конструктивного межведомственного и межгосударственного взаимодействия при его реализации», – отметила в заключение заместитель директора Департамента статистики ЕЭК Елена Борушко.
Семинар такого формата организован Евразийской экономической комиссией впервые при поддержке Статистического отдела ООН и Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
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