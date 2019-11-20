Совет ЕЭК на заседании 18 ноября в Москве внес изменение в план разработки технических регламентов ЕАЭС, которое предусматривает разработку изменений в техрегламент на парфюмерно-косметическую продукцию.

Как сообщает ЕЭК, изменения будут подготовлены Республикой Беларусь с целью уточнения области применения и идентификации парфюмерно-косметической продукции, установления требований к токсикологическим показателям продукции, полученным на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов, установления требований к маркировке и оценке соответствия продукции, попадающей одновременно под действие нескольких технических регламентов, установления оценки раздражающего действия на слизистые альтернативными методами in vitro (без использования животных), установления требований к упаковке.

Совет ЕЭК дал поручение коллегии ЕЭК обеспечить рассмотрение на отдельном совещании предложения Российской Федерации по продлению до 2 августа 2030 года переходного периода, установленного решением комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 710, в отношении отдельных видов железнодорожного подвижного состава. Это делается в целях выпуска в обращение железнодорожного подвижного состава для транспортирования компонентов ракетного топлива, специальных грузов Госкорпорации «Росатом», проезда вооруженных караулов и персонала сопровождения специальных грузов, специального железнодорожного подвижного состава, эксплуатирующегося в Вооруженных силах Российской Федерации.