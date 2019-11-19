Совет ЕЭК на заседании 18 ноября в Москве принял распоряжение «О мерах по дальнейшей реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза».

Как сообщает ЕЭК, главной задачей пилотного проекта является апробация взаимодействия уполномоченных органов в рамках их надзорной работы по выявлению и ограничению обращения продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

Итоги пилотного проекта должны стать основой для обеспечения дальнейшей реализации общего процесса «Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции», предусмотренного Перечнем общих процессов в рамках Союза.

Распоряжением Совета предусматривается продление сроков проведения тестовой эксплуатации пилотного проекта в контуре межгосударственного тестирования интегрированной системы Союза и функционирование системы информирования в пилотном режиме в продуктивном контуре интегрированной системы Союза, а также принятие мер по итогам реализации пилотного проекта, цель которых – обеспечение информационного взаимодействия уполномоченных органов государств-членов в сфере технического регулирования с использованием интегрированной информационной системы Союза.

Система информирования об опасной продукции будет создана в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС. Ее участники также смогут сообщать о результатах мероприятий государственного контроля (надзора); мерах по устранению негативных последствий выявленных нарушений; случаях реализации продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям техрегламентов Союза, без документов об оценке соответствия или сведений о них и т.п. Таким образом, по опасной продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов ЕАЭС, выявленной на рынке той или иной страны Союза, будут приниматься меры, вплоть до изъятия ее из обращения на всей территории ЕАЭС.