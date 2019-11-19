ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ БУДЕТ СОЗДАНА В ЕАЭС
12:44 20.11.2019

Совет ЕЭК на заседании 18 ноября в Москве принял распоряжение «О мерах по дальнейшей реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза».

Как сообщает ЕЭК, главной задачей пилотного проекта является апробация взаимодействия уполномоченных органов в рамках их надзорной работы по выявлению и ограничению обращения продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

Итоги пилотного проекта должны стать основой для обеспечения дальнейшей реализации общего процесса «Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции», предусмотренного Перечнем общих процессов в рамках Союза.

Распоряжением Совета предусматривается продление сроков проведения тестовой эксплуатации пилотного проекта в контуре межгосударственного тестирования интегрированной системы Союза и функционирование системы информирования в пилотном режиме в продуктивном контуре интегрированной системы Союза, а также принятие мер по итогам реализации пилотного проекта, цель которых – обеспечение информационного взаимодействия уполномоченных органов государств-членов в сфере технического регулирования с использованием интегрированной информационной системы Союза.

Система информирования об опасной продукции будет создана в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС. Ее участники также смогут сообщать о результатах мероприятий государственного контроля (надзора); мерах по устранению негативных последствий выявленных нарушений; случаях реализации продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям техрегламентов Союза, без документов об оценке соответствия или сведений о них и т.п. Таким образом, по опасной продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов ЕАЭС, выявленной на рынке той или иной страны Союза, будут приниматься меры, вплоть до изъятия ее из обращения на всей территории ЕАЭС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2019
валюта курс
EUR 2.2646
USD 2.0457
RUB 3.2080
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2646 +0.0017
USD 2.0457 +0.0002
RUB 3.2080 +0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2650 2.2680
USD 2.0470 2.0500
RUB 3.1960 3.2040
подробнее

Конвертация в банках
на 20.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1050 1.1080
EUR/RUB 70.8000 70.9500
USD/RUB 63.9500 64.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте