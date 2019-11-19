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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ОПЕРАТОРЫ ЕАЭС ПОДУМАЮТ НАД ЦЕНОЙ РОУМИНГА ДО 1 МАРТА 2020 ГОДА
11:58 20.11.2019
Мобильным операторам и профильным ведомствам стран ЕАЭС предложено до 1 марта 2020 года подумать над справедливыми тарифами на роуминг. Такое решение принял 19 ноября Совет Евразийской экономической комиссии.
"Совет Евразийской экономической комиссии поручил коллегии ЕЭК совместно с государствами-членами в срок до 1 марта 2020 года сформировать с учетом позиций, представленных государствами ЕАЭС, предложения по формированию условий, необходимых для внедрения справедливых тарифов в международном роуминге на территориях стран союза", - говорится в сообщении ЕЭК.
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