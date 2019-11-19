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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВЕТ ЕЭК ОДОБРИЛ ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ В ОТНОШЕНИИ РЯДА ТОВАРОВ
10:45 20.11.2019
Совет ЕЭК на заседании 18 ноября в Москве рассмотрел и одобрил предложения Российской Федерации о введении обязательной маркировки средствами идентификации в отношении духов и туалетной воды, шин и пневматических резиновых новых покрышек, фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек, отдельных позиций продукции легкой промышленности.
Как сообщает ЕЭК, решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. Страны сами определят срок введения маркировки на своей территории.
При этом запрет на оборот немаркированных товаров легкой промышленности вводится не ранее 1 января 2021 года. Что касается маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации, запрет на оборот немаркированных товаров не может быть введен ранее 1 октября 2020 года. В отношении шин и пневматических резиновых покрышек оборот немаркированных товаров вводится не позднее 1 декабря 2020 года. Запрет на оборот немаркированных духов и туалетной воды не может быть введен ранее 1 октября 2020 года.
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