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ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В КЫРГЫЗСТАНЕ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ОКОЛО 3,4% В ГОД
12:58 19.11.2019

Экономический рост в Кыргызской Республике в среднесрочной перспективе прогнозируется около 3,4% в год. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре по Кыргызской Республике, подготовленном Дирекцией по аналитической работе ЕАБР.

Согласно заявлению директора по аналитической работе ЕАБР Андрея Фалилеева, темп прироста ВВП Кыргызстана в 2019 г. ускорится до 4,0% в связи с восстановлением производства золота и повышением объемов экспорта. По сравнению с предыдущим прогнозом (апрель 2019 г.) оценка не изменилась. Аналитики ЕАБР ожидают рост экономики Кыргызской Республики в 2020–2021 гг. в среднем на 3,4% ежегодно.

Аналитики ЕАБР отмечают, что тенденция замедления инфляции прекратилась во II квартале 2019 г. на фоне роста мировых цен на зерно и мясную продукцию, а также ограниченного предложения овощей на внутреннем рынке. Стоимость непродовольственной корзины практически не изменилась по сравнению с первым полугодием 2018 г. в условиях стабильного курса сома по отношению к доллару США.

По сравнению с предыдущим прогнозом (апрель 2019 г.) оценка инфляции в 2019 г. была повышена на 0,5 п.п. Авторы обзора объясняют пересмотр более быстрым ростом цен на мировом рынке продовольствия. Согласно прогнозам ЕАБР, в среднесрочной перспективе инфляция повысится до уровня целевого коридора 5,0–7,0%.

По оценке директора по аналитической работе ЕАБР Андрея Фалилеева, процентная ставка семидневного РЕПО в кыргызских сомах в 2019–2020 гг. будет находиться в коридоре 3-4%, оказывая стимулирующее влияние на экономическую активность. В среднесрочном периоде существует потенциал повышения ставки по мере ускорения инфляции.

Основным источником риска для экономики Кыргызской Республики в обзоре называется вероятность ухудшения внешних условий, в первую очередь, на фоне замедления роста мировой экономики и торговли. Такое развитие событий скажется на экономическом росте в Кыргызской Республике преимущественно через каналы внешней торговли и денежных переводов. Среди внутренних факторов, которые могут повлиять на динамику экономики, аналитики ЕАБР отмечают наличие потенциала повышения инвестиционной привлекательности страны и улучшения производительности труда.
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