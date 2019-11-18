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ТЕМП ПРИРОСТА ВВП КАЗАХСТАНА В 2019 ГОДУ УСКОРИТСЯ ДО 4,2% - ЕАБР
11:37 19.11.2019

Экономика Казахстана продолжит поступательный рост темпами близкими к потенциальным. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре по Республике Казахстан, подготовленном Дирекцией по аналитической работе ЕАБР.

В обзоре отмечается, что темп прироста ВВП Казахстана в 2019 г. ускорится до 4,2% в связи с восстановлением производства в металлургической отрасли, а также расширением потребительского и инвестиционного спроса. По сравнению с предыдущим прогнозом (апрель 2019 г.) оценка повышена на 0,9 п.п., что, прежде всего, отражает эффекты от более быстрого, чем ожидалось, восстановления объемов добычи нефти после проведения плановых ремонтных работ на месторождении Кашаган. По мнению директора по аналитической работе ЕАБР Андрея Фалилеева, в 2020-2021 гг. рост казахстанской экономики в среднем составит около 3,5% в год.

Инфляция остается в пределах целевого ориентира (4,0-6,0% на конец 2019 г.), несмотря на ускорение на фоне ослабления тенге, повышения мировых цен на продовольствие и расширяющегося внутреннего спроса во II квартале 2019 г. В среднесрочной перспективе развитие инфляционных процессов ожидается вблизи целевых ориентиров Национального банка.

По мнению аналитиков ЕАБР, базовая ставка Национального банка Республики Казахстан будет сохранена на уровне 9,25% до конца 2019 г. По оценке директора по аналитической работе ЕАБР Андрея Фалилеева, в среднесрочной перспективе сохраняется потенциал понижения базовой ставки по мере стабилизации инфляции вблизи целевого ориентира.

Основным источником риска для казахстанской экономики в обзоре называется вероятность ухудшения внешних условий, которое может иметь место, например, в результате дальнейшего развития торгового конфликта между США и Китаем. Реализация неблагоприятного сценария окажет влияние на рост ВВП преимущественно через каналы внешней торговли и инвестиций. Помимо этого, на показателях экономической динамики страны могут сказаться колебания объемов производства в отдельных крупных отраслях – нефтегазовой промышленности, горно-металлургическом комплексе или сельском хозяйстве.
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